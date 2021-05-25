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طبيب: تطعيم 70% من المصريين بلقاح كورونا يحقق مناعة القطيع (فيديو)

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 04:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون، إن مواقع التواصل الاجتماعي تروج لشائعات مزيفة حول فوائد اللقاحات، موضحا أنه "حال تطعيم 70 % من الشعب المصري بلقاحات كورونا، سنصل إلى مرحلة مناعة القطيع"، متوقعا ضعف فيروس كورونا مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.

وأضاف "السمرة"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "ممرض مميت، ويصيب أصحاب المناعة الضعيفة فقط"، مشيرا إلى أن تطور سلالة كورونا الهندية نتج عن حدوث تحور كون الفيروس ذكي وغير قدراته عبر سرعة الانتشار.

وكشف أن سبب تراجع إصابات كورونا في الصين، يرجع إلى تنفيذها سياسة عزل كامل للمناطق التي يظهر بها الفيروس، مؤكدا أنه لو أعلنت بكين عن فيروس كورونا منذ ظهوره لاختلف الوضع الوبائي حول العالم.

وحذر من تناول الأدوية دون استشارة طبية، أو الاعتماد على الوصفات المتاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصيدليات.

أما عن أعراض الفطر الأصفر، فقال "السمرة": "ممرض مميت، ويصيب أصحاب المناعة الضعيفة فقط"، مشيرا إلى أن تطور سلالة كورونا الهندية نتج عن حدوث تحور كون الفيروس ذكي وغير قدراته عبر سرعة الانتشار.

وتابع: "علاج الفطر الأسود في بعض الحالات يكون بتر العضو، لكنها حالات نادرة جدا".

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