أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

شن محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، هجومًا قويًا على الحكم الدولي محمود البنا، بعد خسارة فريقه أمام الزمالك، مساء أمس الإثنين، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





وأكد الخولي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن الأزمة تكمن في الضمير الإنساني، وليس في تقنية الـVar، مشيرًا إلى أن ركلة الجزاء التي تم احتسابها للزمالك، وجاء منها هدف الفوز للابيض، غير صحيحة، وكان من المفترض أن يحتسب خطأ على لاعب الزمالك من الأساس.





وتابع، " إذا كانت هناك رغبة لدى اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بجعل الكرة في مصر أهلي وزمالك فقط فالأمر بسيط وعليهم إخطار الأندية بذلك".





واستكمل، "بشكل عام راضِ عن آداء اللاعبين، وما قدموه خلال المباراة رغم الهزيمة".



