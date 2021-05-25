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عادل حمودة: إسرائيل قد تقبل التفاوض حاليًا مع فلسطين (فيديو)
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:40 ص
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة تحرير جريدة الفجر، إن إسرائيل في الفترة الأخيرة يمكن أن تقبل التفاوض مع الجانب الفلسطيني.
وأضاف "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين: "عدد كبير من القادة العرب وأحد وزراء الخارجية المهمين في تاريخ الوطن العربي ومصر قال لياسر عرفات بعد أن رفض التفاوض مقابل أن تعود جزء من القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين: (حياتك ستكون في خطر)".
وتابع الكاتب الصحفي: "وبعدها اعتدى شارون على المسجد الأقصى وبدأت الانتفاضة، وبعدها قُتل ياسر عرفات بالسم دون أن يعود شبر جديد من الأرض للفلسطينيين، ولذلك يجب أن نغّير فكرة التفاوض كلما اكتسبت مترا أو شبر من الأرض أفضل من أن يظل عند عدوك".
واستطرد: "لازم نتوقع أن يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلي هو رجل ليبرالي ومخه متفتح، وهو بديل اعتقد أنه يمكن أن يكون قابل للتفاوض وقريب من باراك ولكنه ليس مثل شارون ونيتياهو، ولكن قبلها لابد أن نتساءل هل الفصائل الفلسطينية مستعدة للتفاوض؟ وهل تساند المفاوض الفلسطيني؟ هل قابلة للتوحد؟ ولابد أن يكون هناك وحدة قرار وتصور وبرنامج محدد وتصور لبعض اللي ممكن تستغنى عنه، أو تعوضه بطريقة أو بأخرى ولابد أن يكون قدامك كل هذا قبل بدء التفاوض".
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