عادل حمودة: إسرائيل قد تقبل التفاوض حاليًا مع فلسطين (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة تحرير جريدة الفجر، إن إسرائيل في الفترة الأخيرة يمكن أن تقبل التفاوض مع الجانب الفلسطيني.





وأضاف "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين: "عدد كبير من القادة العرب وأحد وزراء الخارجية المهمين في تاريخ الوطن العربي ومصر قال لياسر عرفات بعد أن رفض التفاوض مقابل أن تعود جزء من القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين: (حياتك ستكون في خطر)".





وتابع الكاتب الصحفي: "وبعدها اعتدى شارون على المسجد الأقصى وبدأت الانتفاضة، وبعدها قُتل ياسر عرفات بالسم دون أن يعود شبر جديد من الأرض للفلسطينيين، ولذلك يجب أن نغّير فكرة التفاوض كلما اكتسبت مترا أو شبر من الأرض أفضل من أن يظل عند عدوك".



