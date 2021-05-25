Advertisements

عادل حمودة: إسرائيل قد تقبل التفاوض حاليًا مع فلسطين (فيديو)

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:40 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة تحرير جريدة الفجر، إن إسرائيل في الفترة الأخيرة يمكن أن تقبل التفاوض مع الجانب الفلسطيني.

وأضاف "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين: "عدد كبير من القادة العرب وأحد وزراء الخارجية المهمين في تاريخ الوطن العربي ومصر قال لياسر عرفات بعد أن رفض التفاوض مقابل أن تعود جزء من القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين: (حياتك ستكون في خطر)".

وتابع الكاتب الصحفي: "وبعدها اعتدى شارون على المسجد الأقصى وبدأت الانتفاضة، وبعدها قُتل ياسر عرفات بالسم دون أن يعود شبر جديد من الأرض للفلسطينيين، ولذلك يجب أن نغّير فكرة التفاوض كلما اكتسبت مترا أو شبر من الأرض أفضل من أن يظل عند عدوك".

واستطرد: "لازم نتوقع أن يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلي هو رجل ليبرالي ومخه متفتح، وهو بديل اعتقد أنه يمكن أن يكون قابل للتفاوض وقريب من باراك ولكنه ليس مثل شارون ونيتياهو، ولكن قبلها لابد أن نتساءل هل الفصائل الفلسطينية مستعدة للتفاوض؟ وهل تساند المفاوض الفلسطيني؟ هل قابلة للتوحد؟ ولابد أن يكون هناك وحدة قرار وتصور وبرنامج محدد وتصور لبعض اللي ممكن تستغنى عنه، أو تعوضه بطريقة أو بأخرى ولابد أن يكون قدامك كل هذا قبل بدء التفاوض".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة بوابة الفجر الفجر إسرائيل

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عادل حمودة يفجر مفاجأة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يوم

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسي: بايدن قادر بحنكته على إيجاد حلول جذرية لكافة تحديات العالم

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مدرب الوداد يستفز الأهلي بتصريح ناري

منذ أقل من ساعة

مبابي السبب.. هازارد يتخذ قرارا مثيرا في ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ ساعة و نصف

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. بتر قدم شريف دسوقي بعد خضوعه لعملية جراحية

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

المستشار السابق لياسر عرفات: هكذا قتلوا الزعيم الفلسطيني الراحل

مصادر إسرائيلية: تشكيل قائمة مشتركة للإطاحة بنتنياهو

إسرائيل تكشف عن محاولة إيران التدخل بالانتخابات العامة المقبلة

"صفقة القرن".. اشتية: الهدف النهائي للفلسطينيين هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

عادل حمودة: نتنياهو صعد الأحداث في غزة ليبقى في الحكم (فيديو)

عادل حمودة: مصر أعادت ارتباط العرب بالقضية الفلسطينية (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

عاجل.. بتر قدم شريف دسوقي بعد خضوعه لعملية جراحية

01:29 ص

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

11:43 م

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

11:01 م

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

06:15 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»