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برشلونة يبحث تمديد عقد ديمبيلي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يفكر مسئولو نادي برشلونة فتح الاتصالات مع وكيل الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب خط هجوم الفريق، من أجل التحدث بشأن تجديد عقد اللاعب واستمراره داخل البارسا.

ويمتلك ديمبيلي عقدًا مع برشلونة مستمر حتى صيف 2022، ويريد النادي الكتالوني تجديد عقده واستمراره في الكامب نو بعد المستوى اللافت للنظر الذي قدمه تحت قيادة رونالد كومان في الفترة الأخيرة.

و وفقاً لـصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الإدارة الرياضية لدى برشلونة تتطلع لفتح خط الاتصالات مرة أخرى مع وكيل ديمبيلي في أقرب وقت، من أجل تجديد عقده.

وسبق للجناح الفرنسي، وتلقى عرضًا أولًا من برشلونة في أكتوبر من العام الماضي حتى لا يترك النادي في وضع غير مستقر في سوق الانتقالات الصيفية المقبل قبل عام واحد من انتهاء عقده، لكى يكون قادرًا على الحصول على المزيد من الأموال.

بينما أوضحت أنه لم يحدث تقدم في المفاوضات في ذلك الوقت، والآن قام النادي بإلغاء فكرة عرض ديمبيلي في السوق الصيفية ويريد تمديد عقده لمنع رحيله واستمرار الاعتماد عليه، حيث تعتبره الأمانة الفنية قطعة أساسية في الفريق بعد مستواه في الموسم المنتهي للتو سواء على المستوى الرياضي أو الجسدي بالتخلص من المشاكل البدنية التي طاردته منذ عام 2017.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يشعر بالراحة والأهمية في برشلونة الذي يريد تجديد عقده لأنه يعتبره أولوية، كما أن النادي مسرور بصورته الجديدة تحت قيادة كومان.

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