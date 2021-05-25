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"هيئة الدواء" تحذر من كارثة بسبب استخدام المضادات الحيوية دون إشراف طبي (فيديو)

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 02:33 ص
مضادات حيوية - أ رشيفية
مضادات حيوية - أ رشيفية
هدى عبدالرازق
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حذر الدكتور ياسين رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية، من تناول المضادات الحيوية دون إشراف طبي، موضحا أنه يسفر عن آثار غير محمودة، ومنها مقاومة البكتيريا التي يستخدم لها المضاد الحيوي، ومن ثم لا يكون العلاج فعالًا.

وأشار "رجائي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، إلى أن بروتكول العلاج المتبعة لمصابي كورونا معروفة، ويستخدم فيها أنواع معينة من المضادات الحيوية طبقًا للحالة، منوها بأن مرضى كورونا لا يستخدمون نوعًا محددًا من المضادات الحيوية، حيث إن كل حالة تستخدم النوع الملائم لها.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، على أهمية أن يحصل الشخص على المضاد الحيوي كاملا حتى لا يحدث مقاومة له.

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