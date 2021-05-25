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طبيب: اللقاحات الموجودة حاليًا تمنع الأعراض الشرسة بنسبة 100% (فيديو)

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أكد الدكتور أحمد سلمان، عضو الفريق البحثي المطور للقاح أسترازينيكا، أن اللقاحات الموجودة حاليًا ما زالت فعالة بنسبة كبيرة مع السلالة الهندية.

وأضاف "سليمان"، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن لقاح فايزر وأسترازينكا لا يقلا أكثر من 5% مع السلالة الهندية إلى فعاليتها مع السلالة العادية، وما زالت تمنع الأعراض الشرسة بنسبة 100%.

وأشار إلى أن المواطنين الذين حصلوا على لقاح أسترازينيكا محميون بنسبة 75%، مؤكدًا أن الأعراض التي تظهر على المواطنين بعد تلقي لقاح كورونا طبيعية للغاية ولا قلق منها.

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