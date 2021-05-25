إسلام إبراهيم يكشف طبيعة المرض الذي يعاني منه ومستجدات حالته الصحية

وفي سياق آخر، شارك إسلام إبراهيم في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وهو بطولة يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، رنا رئيس، كريم عفيفي، محمد محمود، تميم عبده، محمد الصاوي، وفتوح أحمد، إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال.