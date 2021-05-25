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إسلام إبراهيم يكشف طبيعة المرض الذي يعاني منه ومستجدات حالته الصحية

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
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كشف الفنان إسلام إبراهيم، أنه عانى أعراضا تشابهت مع كورونا فظن أنها حالة كورونا وقام بتناول البروتوكول الخاص بالفيروس لمدة خمس أيام على الرغم من سلبية المسحة.

وأضاف  فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه عثر على طبيب استطاع تشخيص الحالة بشكل سليم وعلم إبراهيم أنه يعاني التهابا في جدار المعدة والقولون.

وتابع: "لذلك أوصى المتابعين بعدم التسرع وتناول البروتوكول الخاص بالكورونا بدون استشارة الطبيب لأن وجود الكورونا لا ينفي الأمراض الأخرى".

وفي سياق آخر، شارك إسلام إبراهيم في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وهو بطولة يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، رنا رئيس، كريم عفيفي، محمد محمود، تميم عبده، محمد الصاوي، وفتوح أحمد، إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال.

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