تطور جديد بشأن مصير ساسي وبن شرقي مع الزمالك

كشف محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك، عن آخر مستجدات مفاوضات النادي مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التونسي فرجاني ساسي، والمغربي أشرف بن شرقي، لتجديد عقديهما.





وأكد الإتربي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة كافة الملفات الهامة.





وأوضح أن المجلس اتفق على إقامة جلسة حاسمة مع الثنائي فرجاني ساسي و أشرف بن شرقي بصحبة وكيليهما، للإتفاق على كافة التفاصيل وحسم مصيرهما مع الفريق.





وأشار إلى أن الزمالك هو صاحب الفضل على ساسي و بن شرقي، وهو من صنع شهرتهما، وأن الفريق قادر على صناعة العديد من النجوم، فالكيان لن يقف على لاعب مهما بلغت نجوميته.



