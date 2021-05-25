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مانشستر يونايتد يفكر في عودة كريستيانو رونالدو

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يفكر نادي مانشستر يونايتد، في استعادة نجمه البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب المدير الفني المانيو، سولسكاير، في أعداد مجموعة من اللاعبين الجدد، من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي إرتباط اسم يونايتد بضم هالاند مهاجم دورتموند، وهاري كين هداف توتنهام، لكن الأول يتجه نحو البقاء لموسم إضافي بألمانيا، فيما يغالي السبيرز في مطالبه المالية.

ووفقًا لما الواردة بموقع "ذا أثليتيك" فإن مان يونايتد يدرس في الاستعانة بخدمات رونالدو، الذي توج هدافًا الدوري الإيطالي خلال هذا الموسم.

وذكرت التقارير الواردة من وكلاء الأعمال في يوفنتوس، تشير إلى إمكانية رحيل رونالدو هذا الصيف، وهو أمر يراقبه مسؤولو يونايتد بعناية.

والجدير بالذكر أن هناك تواصل بين سولسكاير وزميله السابق رونالدو، علمًا بأنه طلب منه المشورة قبل التعاقد مع نجم المنتخب البرتغالي، برونو فرنانديز.

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