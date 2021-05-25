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مانشستر يونايتد يفكر في عودة كريستيانو رونالدو
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:59 ص
غدير أحمد
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يفكر نادي مانشستر يونايتد، في استعادة نجمه البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرغب المدير الفني المانيو، سولسكاير، في أعداد مجموعة من اللاعبين الجدد، من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي إرتباط اسم يونايتد بضم هالاند مهاجم دورتموند، وهاري كين هداف توتنهام، لكن الأول يتجه نحو البقاء لموسم إضافي بألمانيا، فيما يغالي السبيرز في مطالبه المالية.
ووفقًا لما الواردة بموقع "ذا أثليتيك" فإن مان يونايتد يدرس في الاستعانة بخدمات رونالدو، الذي توج هدافًا الدوري الإيطالي خلال هذا الموسم.
وذكرت التقارير الواردة من وكلاء الأعمال في يوفنتوس، تشير إلى إمكانية رحيل رونالدو هذا الصيف، وهو أمر يراقبه مسؤولو يونايتد بعناية.
والجدير بالذكر أن هناك تواصل بين سولسكاير وزميله السابق رونالدو، علمًا بأنه طلب منه المشورة قبل التعاقد مع نجم المنتخب البرتغالي، برونو فرنانديز.
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