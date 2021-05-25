النيران تلتهم طفيلن من ذوي الاحتياجات الخاصة في حريق هائل بحلوان

لقى طفلان من ذوي الخاصة مصرعهما، إثر حريق هائل شب داخل وحدة سكنية (شقة) بشارع عزبة كامل صدقي بمنطقة حدائق حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء وسيطرت على النيران ونُقلت الجثتين إلى المستشفى العام.



