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النيران تلتهم طفيلن من ذوي الاحتياجات الخاصة في حريق هائل بحلوان

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 02:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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لقى طفلان من ذوي الخاصة مصرعهما، إثر حريق هائل شب داخل وحدة سكنية (شقة) بشارع عزبة كامل صدقي بمنطقة حدائق حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء وسيطرت على النيران ونُقلت الجثتين إلى المستشفى العام.

وتلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل "شقة" سكنية في حدائق حلوان، ودفعت بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي الشقق المجاورة، حيث تم إخماد الحريق وعُثر على جثتي طفلين متوفيين، لم يتمكنا من الهرب من النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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