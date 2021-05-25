عماد متعب يقترب من العمل في بيراميدز

اقترب عماد متعب مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأسبق، من العمل داخل نادي بيراميدز في الفترة المقبلة، حيث تعرض اللاعب لضغوطات جماهيرية لعدم قبول مهمة العمل بالنادي السماوي.





كشف مصدر مقرب من عماد متعب مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأسبق، أن اللاعب يقترب من العمل فى إدارة فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة.





وأوضح المصدر أن عماد متعب لم يحسم حتى الآن موقفه من قبول المهمة بالعمل بنادي بيراميدز، وهناك ضغوطات من جانب بعض المقربين من مجلس إدارة النادي الأهلي، على اللاعب برفض المهمة.





وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي النادي الأهلي يخططوا لمستقبل عماد متعب مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر الأسبق، ليكون كادرا كبيرا فى القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.



