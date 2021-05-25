Advertisements

عماد متعب يقترب من العمل في بيراميدز

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 02:34 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
اقترب عماد متعب مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأسبق، من العمل داخل نادي بيراميدز في الفترة المقبلة، حيث تعرض اللاعب لضغوطات جماهيرية لعدم قبول مهمة العمل بالنادي السماوي.

كشف مصدر مقرب من عماد متعب مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأسبق، أن اللاعب يقترب من العمل فى إدارة فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن عماد متعب لم يحسم حتى الآن موقفه من قبول المهمة بالعمل بنادي بيراميدز، وهناك ضغوطات من جانب بعض المقربين من مجلس إدارة النادي الأهلي، على اللاعب برفض المهمة.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي النادي الأهلي يخططوا لمستقبل عماد متعب مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر الأسبق، ليكون كادرا كبيرا فى القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.

أخبار تهمك

مدرب الوداد يستفز الأهلي بتصريح ناري

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 12 ساعة

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأمم المتحدة تدعوا لإطلاق سراح المحتجزين في مالي

منذ ساعة الا ربع

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 4 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي: بايدن قادر بحنكته على إيجاد حلول جذرية لكافة تحديات العالم

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بتر قدم شريف دسوقي بعد خضوعه لعملية جراحية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

11:43 م

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

06:15 م

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

11:01 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»