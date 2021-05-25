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أحمد السقا يحيي ذكرى ميلاد حماه الراحل محمد الصغير

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 02:34 ص
بوابة الفجر
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حرص النجم أحمد السقا، على الاحتفال بعيد ميلاد حماه خبير التجميل محمد الصغير، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث 


ونشر السقا مقطع الفيديو الذى ضم صورًا لحماه الراحل، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "النهاردة ذكرى ميلاد حمايا الغالى، "المعلم"، نسألكم الفاتحة والدعاء".

وتضمن الفيديو عددا من الصور التي يظهر فيها الصغير مع المشاهير العالميين والعرب,

وتوفى خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، يوم 29 يناير الماضى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد - 19".

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