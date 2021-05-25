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يوفنتوس يقترب من حسم أولى صفقات الصيف

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 02:36 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس يسعى للتعاقد مع أولى صفقاته الصيفية خلال الشهر المقبل وقبل انطلاق بطولة يورو 2020.

ويسعى يوفنتوس لضم لاعب وسط ساسولو مانويل لوكاتيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم وسط ملعب الفريق.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، فإن نادي يوفنتوس يسعى لحسم صفقة لوكاتيلي قبل بطولة يورو 2020 المقبلة والتي تنطلق 11 يونيو المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن يوفنتوس يكثف اتصالاته مع ساسولو لحسم صفقة لوكاتيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل مشاركة اللاعب مع إيطاليا في يورو 2020.

وأشارت الصحيفة، أن يوفنتوس يدرك أن لوكاتيلي في حالة تألقه ببطولة يورو 2020 سيجعل سعره يزداد، لذلك يرغب في حسم الصفقة مبكرًا.

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