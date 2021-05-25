رد فعل شريف دسوقي لحظة إفاقته من البنج بعد بتر قدمه









تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن أن الفنان شريف دسوقي، دخل في نوبة بكاء شديدة لحظة إفاقته من البنج بعد بتر قدمه.





وعمد الفنان إلى إغلاق هاتفه حتى لا يستقبل الاتصالات من أحد، نظرًا لظروف للصعبة التي يمر بها حاليًا.

كانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن إجراء الفنان شريف دسوقي، لعملية جراحية، أسفرت عن بتر قدمه.





وكتبت قائلة: "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاء على خير".





شريف دسوقي (26 نوڤمبر 1967، الإسكندرية) هو حكّاء وممثل ومؤلف ومخرج مصري، وصاحب جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التاسع والثلاثين عام 2018..









مسيرته المهنية





قام بكتابة وإخراج العديد من العروض المسرحية كما عمل كمدرب تمثيل وممثل مسرحي وسينمائي، تميز في فن الحكي والارتجال حتى وصل لدرجة حكاء.





بدأ دسوقي مشواره السينمائى الاحترافي عام 2003 بتجارب سينمائية محدودة بداية من فيلم العنف والسخرية من إخراج أسماء البكري، والفيلم القصيرة (حاوى) و(حار جاف صيفًا)، كما شارك في مسلسل زي الورد من بطولة يوسف الشريف عام 2012.





وتعرف على المخرج أحمد عبد الله السيد أثناء تصويره فيلم "ميكروفون" عام 2010، وشاهد فيلمه القصير "حاوى" ليقرر عبد الله ترشيحه لدور "مصطفى" في فيلم "ليل خارجى".





لفت نظر المخرجه كاملة أبو ذكري بعد أن شاهدت فيلم ليل خارجي فقامت بمطالبة الشركة المنتجة للعمل، العدل جروب، بأن يكون من ضمن فريق عمل مسلسل ب100 وش الذي صدر في رمضان 2020، في دور "سباعي" كأول ظهور درامي كبير له بعد مشاركته في مسلسل زي الورد عام 2012، ومسلسل لمس أكتاف عام 2019.



