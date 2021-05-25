كريمة منصور لـ"الفجر الفني": تجربتي بـ"لعبة نيوتن" انطلاقة جديدة.. والمسلسل في حتة تانية عن غيره

أعربت الفنانة كريمة منصور، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في مسلسل "لعبة نيوتن"، حيث جسدت والدة الشيخ مؤنس، الذى قدم دوره الفنان محمد فراج، وحازت على إعجاب الكثير من الجمهور.



وقالت كريمة منصور فى تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنها تعتبر "لعبة نيوتن"، إضافة كبيرة لها فى مشوارها الفني، وأنه الانطلاقة الحقيقية.



وأشارت إلى أنها كانت تتابع خلال الماراثون الرمضاني، مسلسلات كثيرة مثل "الاختيار، موسي"، ولكن من وجهة نظرها أن مسلسل "لعبة نيوتن"، فى مكانة خاصة عن غيره، معبرة عن ذلك قائلاً: "لعبة نيوتن فى حتة تانية خالص عن باقي المسلسلات، وهذا لا يعني أن باقي المسلسلات ليست جيدة، ولكن يعني أن هذا المسلسل مختلف وجديد على الدراما المصرية".



يذكر أن مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج ميديا هب سعدي- جوه.