مفاجأة بشأن مستقبل هازارد في ريال مدريد

فجر برنامج "شيرينجيتو" الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل النجم البلجيكي إدين هازارد، قبل بداية الميركاتو الصيفي المقبل.





ويعاني هازارد منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2019 من تشيلسي، من سوء حظ كبير مع الإصابات التي تجبره على الغياب لفترات طويلة.





وبحسب البرنامج الشهير، فإن هناك رغبة لدى هازارد في الرحيل عن ريال مدريد والعودة إلى تشيلسي بعد موسمين من الرحيل عن البلوز.





وتابع البرنامج، أن هازارد يرى أن تفكير ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، يجعل مكانه في داخل الفريق الملكي في خطر.





وتلقى هازارد انتقادات قاسية، بسبب الإصابات التي حرمته من إنهاء الموسم وغاب عن مباراة فياريال الأخيرة في الدوري الإسباني.



