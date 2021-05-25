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رسالة من سمية الخشاب للمتنمرين من أصحاب الوزن الزائد
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 04:59 ص
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وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة للمتنمرين من أصحاب الوزن الزائد عبر حسابها بتويتر، حيث نشرت صورة قديمة لها بوزن زائد
وكتبت عليها قائلة: "في حاجة خطيرة وضرورية لازم نبطلها اسمها fat shaming ودي انك تقول تعليق سخيف أو تتنمر على وزن حد أو حتي تقولها بهزار، لأن ده بيأثر جدا على صحتهم النفسية".
وأضافنت: "أنا مريت بده قبل كده في فترة من الفترات وزني زاد شوية عن المعتاد، وكنت بقرأ تعليقات سلبية كانت بتزعلني فأرجوكم كفاية".
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