رسالة من سمية الخشاب للمتنمرين من أصحاب الوزن الزائد





وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة للمتنمرين من أصحاب الوزن الزائد عبر حسابها بتويتر، حيث نشرت صورة قديمة لها بوزن زائد





وكتبت عليها قائلة: "في حاجة خطيرة وضرورية لازم نبطلها اسمها fat shaming ودي انك تقول تعليق سخيف أو تتنمر على وزن حد أو حتي تقولها بهزار، لأن ده بيأثر جدا على صحتهم النفسية".



