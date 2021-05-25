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مصرع 3 وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة بني سويف، حادثا ماساويا راح ضحيته 3 ركاب وأصيب 6 آخرين عندما اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل، ونقلت سيارات الإسعاف بمحافظتي بني سويف والفيوم المتوفين والمصابين إلى مشرحة سمسطا المركزى والفيوم العام.

وكان اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة ببني سويف بوقوع حادث تصادم بحري كمين سمسطا الصحراوي على بعد 4 كيلومترات بالطريق الصحراوي الغربي وقعت بين سيارة ملاكي قادمة من سوهاج، وفي طريقها إلى القاهرة وسيارة أخرى ربع نقل اصطدمت بها من الخلف.

أسماء المتوفين
وتبيّن من التحريات الأولية أن سبب الحادث السرعة، ونتج عن الحادث مصرع كل من: سميرة أحمد محمد 21 سنة، ومحمد عبدالاه هاشم أبوالعلا 21 سنة، ورحاب حسن عبدالله 65 سنة، وتم نقل جثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي والجثتين إلى مستشفى الفيوم العام.

أسماء المصابين
وأصيب في الحادث كل من: رحمه جمال أبوالعلا، القاهرة، 31 سنة، لاتعمل مصابة كسر مضاعف بالساق اليسرى وكدمات بالضلوع، وهاني رمضان على 22 سنة مصاب بكدمات بالصدر والظهر وطارق السيد عبدالجواد من محافظة كفر الشيخ، 22 سنة سائق مصاب بكسر بالفخذ الأيمن وصباح هاشم أبوالعلا 50 سنة، مصابة بكسر بالفخذ الأيمن وآيات عبدالله هاشم، 18 سنة مصابة باشتباه إصابة بالعمود الفقري من محافظة سوهاج، وسندس رجب إبراهيم 11 سنة من محافظة سوهاج، مصاب بكسر بالساق الأيمن.

وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام وتم تحرير محضر بالواقعة.

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