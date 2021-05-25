أومتيتي يرفض الرحيل عن برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي صامويل أومتيتي نجم دفاع برشلونة الإسباني حسم مصيره مع النادي الكتالوني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أنه على الرغم من عدم حصول أومتيتي على فرصة كاملة على مدار الموسم لكنه لا يفكر في الرحيل عن برشلونة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نية أومتيتي هي البقاء مع برشلونة، حيث يرتبط مع النادي الكتالوني بعقد يمتد حتى صيف 2023.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم الفرنسي لا يبحث عن عروض للرحيل عن قلعة الكامب نو كما أنه لا يتمتع بحاليًا باهتمام الأندية.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي يشعر بأنه استعاد أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة خاصة بعدما تخلص من إصابة الركبة التي عانى منها.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن صامويل أومتيتي شارك في 16 مباراة في الموسم المنصرم، 13 منها في الدوري، بإجمالي مشاركة 827 دقيقة.



