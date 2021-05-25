Advertisements
أومتيتي يرفض الرحيل عن برشلونة
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:30 ص
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي صامويل أومتيتي نجم دفاع برشلونة الإسباني حسم مصيره مع النادي الكتالوني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أنه على الرغم من عدم حصول أومتيتي على فرصة كاملة على مدار الموسم لكنه لا يفكر في الرحيل عن برشلونة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نية أومتيتي هي البقاء مع برشلونة، حيث يرتبط مع النادي الكتالوني بعقد يمتد حتى صيف 2023.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم الفرنسي لا يبحث عن عروض للرحيل عن قلعة الكامب نو كما أنه لا يتمتع بحاليًا باهتمام الأندية.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي يشعر بأنه استعاد أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة خاصة بعدما تخلص من إصابة الركبة التي عانى منها.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن صامويل أومتيتي شارك في 16 مباراة في الموسم المنصرم، 13 منها في الدوري، بإجمالي مشاركة 827 دقيقة.
Advertisements