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الأهلي يحسم مصير أفشة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:44 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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اتخذت لجنة التخطيط في الأهلي قرارها برفض بيع نجم الفريق محمد مجدي أفشة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويوجد رفض تام من جانب جهاز كرة القدم في الأهلي لبيع محمد مجدي أفشة مهما كانت الإغراءات المالية المقدمة لضم اللاعب سواء من أندية خليجية أو أوروبية خصوصا بعد ارتباط اسم أفشة في الفترة الماضية بالانتقال إلى بعض الأندية التركية.

ويوجد تمسك شديد من جانب الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني باستمرار أفشة كما يرغب موسيماني أيضا في ضم بديل لأفشة خلال الموسم المقبل وذلك تحسبا لأي غياب للاعب.

ويعتبر أفشة من العناصر المهمة والأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة المدير الفني الجنوب أفريقي.

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