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هل يواصل رونالدو مشواره مع يوفنتوس ؟

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أثار حالة من الجدل عقب الفوز على حساب بولونيا بأربعة أهداف مقابل هدف في ختام مباريات الدوري الإيطالي.

وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن يوفنتوس ضمن بلوغ منافسات دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن نابولي خامس الترتيب.

وأفاد الموقع الإيطالي بأنه عقب المباراة، قام رونالدو بنشر صورتين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وظهر في الصورة الأولى وهو يمسك بإصبعه ويضعه أمام فمه.

وأوضح الموقع الإيطالي أن الصورة الأولى يشير فيها النجم البرتغالي بالسكوت لمنتقدي السيدة العجوز أما الصورة الثانية فكانت لبعض لاعبي يوفنتوس وهم يحتفلون بالمركز الرابع في غرفة خلع الملابس بعد المباراة على الرغم من أنه لم يظهر فيها.

ولفت الموقع الإيطالي أن رونالدو جلس على دكة البدلاء ولم يشارك أمام بولونيا، حيث فضل المدير الفني أندريا بيرلو إراحته بعد شعوره بالإرهاق بعد نهائي كأس إيطاليا أمام أتالانتا.

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