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تطور في مستقبل ديمبلي مع برشلونة
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 04:21 ص
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي مع ناديه برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن وكيل أعمال ديمبيلي سوف يتلقى اتصال قريب من إدارة برشلونة من أجل تحديد الشروط الأساسية لتجديد العقد.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي النادي الكتالوني يعتبرون ديمبيلي البالغ من العمر 24 عاماً عنصر أساسي لا غنى في تشكيلة البارسا الأساسية.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ديمبيلي قدم أفضل آداء له في موسمه الرابع مع البرسا بعد أن تعرض لإصابات أقل من التي عانى منها من قبل.
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