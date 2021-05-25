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إنريكي يوضح أسباب استبعاد ثنائي ريال مدريد

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تحدث لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني عن سبب إستبعاد داني كارفخال وسيرجيو راموس عن قائمة المنتخب المشاركة في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وقال إنريكي في تصريحات صحفية:" راموس لم يتمكن من اللعب هذا الموسم ولم يتمكن من التدرب مع فريقه، اتصلت به الليلة الماضية، كان الأمر صعباً جداً".

وأضاف:" أرى بوضوح أن قرار استبعاد سيرجيو راموس معقد, أوصيته بأن يكون أنانيًا وأن يستعيد مستواه ليلعب في ناديه والمنتخب الوطني ".

واختتم إنريكي تصريحاته قائلا:" اللاعبان الوحيدان اللذان لا يمكنهما اللعب معنا هما كارفخال وراموس لأنهما مصابان، أما ناتشو فرنانديز فأنا لا أشكك في مستواه أبداً ".

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