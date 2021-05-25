إنريكي يوضح أسباب استبعاد ثنائي ريال مدريد

تحدث لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني عن سبب إستبعاد داني كارفخال وسيرجيو راموس عن قائمة المنتخب المشاركة في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.





وقال إنريكي في تصريحات صحفية:" راموس لم يتمكن من اللعب هذا الموسم ولم يتمكن من التدرب مع فريقه، اتصلت به الليلة الماضية، كان الأمر صعباً جداً".





وأضاف:" أرى بوضوح أن قرار استبعاد سيرجيو راموس معقد, أوصيته بأن يكون أنانيًا وأن يستعيد مستواه ليلعب في ناديه والمنتخب الوطني ".





واختتم إنريكي تصريحاته قائلا:" اللاعبان الوحيدان اللذان لا يمكنهما اللعب معنا هما كارفخال وراموس لأنهما مصابان، أما ناتشو فرنانديز فأنا لا أشكك في مستواه أبداً ".



