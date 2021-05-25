رضا عبد العال يشيد بروح لاعبي الزمالك ويعلق على أداء البنا





أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، بالروح التي ظهر عليها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مواجهة المصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدفين، مساء أمس الإثنين.





وأكد عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن الروح القتالية التي ظهر بها اللاعبين، كانت سبباً في تفوق الزمالك على المصري خلال شوطي المباراة، وليس باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء الذي أدار المباراة بشكل سيء.





وأوضح أن كارتيرون لم يستغل البطاقة الحمراء المبكرة التي حصل عليها أحمد رفعت لاعب فريق المصري البورسعيدي.





وأشار إلى أنه سعيد بأداء الحكم الدولي محمود البنا ومعاونيه في مباراة اليوم، ويحسب له شجاعته في احتساب أكثر من ركلة جزاء مستحقة لكلا الفريقين.



