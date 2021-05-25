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عبد العال منتقدًا طارق حامد: الزمالك لن يقف عليه

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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انتقد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد طرده خلال مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك أمام المصري، مساء أمس الإثنين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب استاد الإسكندرية.

وأوضح عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن طارق حامد لاعب متهور، وحرم الزمالك من جهوده خلال المباراتين المقبلتين بشكل ساذج.

وأشار إلى أنه كان يفضل  أن يعطي كارتيرون الفرصة إلى محمد أشرف روقا بدلاً من محمود عبد العزيز عقب حصول طارق حامد على البطاقة الحمراء.

وأكد أن الفريق لن يقف على طارق حامد حال غيابه المباراة القادمة أمام الإسماعيلي في كأس مصر.

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