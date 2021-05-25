نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل والانتقال إلى هذا الفريق

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني حسم مستقبله مع الملكي في الفترة المقبلة.





وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن هازارد يرغب في الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والعودة إلى فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن هازارد يعتقد بأن انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد سيجعله حبيس مقاعد البدلاء ولذلك هو حريص على الرحيل قبل قدومه.





ولفت البرنامج الإسباني أن هازارد انتقل إلى ريال مدريد في 2019 قادماً من تشيلسي مقابل 115 مليون يورو وخاض مع الفريق 43 مباراة فقط وسجل 5 أهداف وصنع8 أهداف آخرين.



