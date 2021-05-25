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موعد مباراة بيراميدز سموحة في دور الـ16 بكأس مصر
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:41 ص
محمد زويد
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يستقبل ملعب السويس الجديد مباراة هامة و قوية تجمع بين بيراميدز و سموحة، ضمم منافسات دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالي.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء الموافق 2 من الشهر القادم، علي أرضية ملعب السويس.
وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس مصر و جميع البطولات المحلية هذا الموسم.
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