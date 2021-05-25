حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في الميركاتو الصيفي

أعرب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن سعادته بالروح التي ظهر بها فريقه طوال الموسم المنصرم وقدرة الريدز على إنهاء الموسم الحالي في مركز جيد في البريميرليج.





وعقب الفوز بمباراة أمس أمام كريستال بالاس, احتل ليفربول الإنجليزي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.





وقال محمد صلاح عقب المباراة في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "لقد مررنا بالكثير من العقبات هذا الموسم، بداية من الملاعب الفارغة، إلى جانب معوقات اخرى كان من الممكن أن تحطم أي فريق آخر غيرنا. لكن هذه العقبات لم تستطع تحطيمنا، حيث تمكنا من إنهاء الموسم في المركز الثالث ولم نتوقف أبدًا عن الإيمان بقدرتنا على تحقيق ما نريد".





وألمح بعض جماهير ليفربول أن هذه التغريدة تعتبر دليل على استمرار محمد صلاح مع ليفربول وذلك بسبب تحفيز زملائه في الفريق وحديثه بلغة الجماعة طوال التغريدة.





يذكر أن محمد صلاح حقق مع ليفربول الكثير من البطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وذلك في عام 2019 بالإضافة إلى تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020.



