الاتربي: لاعبو الزمالك ظهروا بروح قتالية عالية أمام المصري والفوز يمنحهم الثقة

علق محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك، على أداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام المصري في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسكندرية، مساء أمس الإثنين، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وأكد الإتربي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن الزمالك قدم عرضًا مميزًا أمام المصري، مشيرًا إلى أن الروح القتالية غلبت على أداء اللاعبين، على مدار شوطي المباراة.





وأشار إلى أن الفوز على الفريق البورسعيدي يمنح الثقة للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي المقبلة في كأس مصر، يوم الخميس المقبل.



