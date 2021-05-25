عاجل.. تحطم طائرة عسكرية أمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بتحطم طائرة عسكرية، بالقرب من مدينة لاس فيجاس الأمريكية.





ونقلت قناة العربية الإخبارية، عن وسائل إعلام قولها بتحطم طائرة عسكرية قرب مدينة لاس فيغاس الأميركية ومصرع قائدها.





هذا، وأفادت شبكة "سي إن إن"، الأمريكية، أن الطائرة كانت أقلعت من قاعدة نيليس الجوية التي تقع على بعد حوالي 15 كيلومترا من وسط مدينة لاس فيغاس.





وقال مسؤولو القاعدة إن طائرة يديرها متعاقد عسكري تحطمت في منطقة سكنية قريبة، حوالي الساعة 2:30 بعد ظهر الاثنين.



