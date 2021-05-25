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أول تعليق للفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 05:51 ص
بوابة الفجر
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طمأن الفنان شريف دسوقي، الجمهور بعد خضوعه لعملية بتر ساقه وذلك عبر حسابه على "فيسبوك".


وكتب دسوقي الشهير بشخصية "سبعبع" قائلًا "قدر الله و ما شاء فعل الحمد الله على كل شيء".


كانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن إجراء الفنان شريف دسوقي، لعملية جراحية، أسفرت عن بتر قدمه.


وكتبت قائلة: "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاء على خير".


شريف دسوقي (26 نوڤمبر 1967، الإسكندرية) هو حكّاء وممثل ومؤلف ومخرج مصري، وصاحب جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التاسع والثلاثين عام 2018.



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