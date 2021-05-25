كانت رحمة من الله.. أول تعليق من محمود المهدي لمنة عرفة بعد خطبتهما

نشر محمود المهدي، خطيب الفنانة الشابة منة عرفة، صورة رومانسية تجمع بينه وبين الأخيرة عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق خطيب الفنانة على الصورة، قائلًا:"لم يكن لقاؤنا صدفة أبداً، كان رحمة من الله لقلبي".



وكانت قد نشرت الفنانة الشابة، منة عرفة، عبر حسابها الشخصي قبل أيام قليلة صورة احتوت على "دبلة الخطوبة"، وعلقت عليها قائلة:"لقد تمت الخطبة" دون أن تعلن اسم من قام بخطبتها، كما قامت بغلق التعليقات على منشور إعلانها الخطوبة.