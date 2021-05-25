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كانت رحمة من الله.. أول تعليق من محمود المهدي لمنة عرفة بعد خطبتهما
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 08:16 ص
ولاء عبد الناصر
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نشر محمود المهدي، خطيب الفنانة الشابة منة عرفة، صورة رومانسية تجمع بينه وبين الأخيرة عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق خطيب الفنانة على الصورة، قائلًا:"لم يكن لقاؤنا صدفة أبداً، كان رحمة من الله لقلبي".
وكانت قد نشرت الفنانة الشابة، منة عرفة، عبر حسابها الشخصي قبل أيام قليلة صورة احتوت على "دبلة الخطوبة"، وعلقت عليها قائلة:"لقد تمت الخطبة" دون أن تعلن اسم من قام بخطبتها، كما قامت بغلق التعليقات على منشور إعلانها الخطوبة.
وعلق خطيب الفنانة على الصورة، قائلًا:"لم يكن لقاؤنا صدفة أبداً، كان رحمة من الله لقلبي".
وكانت قد نشرت الفنانة الشابة، منة عرفة، عبر حسابها الشخصي قبل أيام قليلة صورة احتوت على "دبلة الخطوبة"، وعلقت عليها قائلة:"لقد تمت الخطبة" دون أن تعلن اسم من قام بخطبتها، كما قامت بغلق التعليقات على منشور إعلانها الخطوبة.
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