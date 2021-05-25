عاجل.. الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد نجم الفريق

بعد أن تولت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المهمة أمس، بدأت اللجنة الجديدة التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة برئاسة حسين لبيب، فتح الملفات الخاصة بفريق الكرة وعلى رأسها تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، من اجل توفير الاستقرار داخل الفريق الكروي الأول بالنادى .









وكشف أحد أعضاء اللجنة الجديدة، انه سوف يتم التفاوض مع اللاعب التونسي بما يتوافق مع إمكانيات النادي، وأيضا لعدم وضع تفرقة مع باقي اللاعبين داخل الفريق، خاصة أن اللاعب رحب في العديد من المناسبات بالتجديد للنادي، ولكن لابد في البداية من التحقق في حقيقة توقيعه لأحد الفرق الآخرى، كما تردد خلال الفترة الماضية وأوضح أنه سوف يتم صرف المستحقات المتأخرة الخاصة به.









و يتمسك التونسي فرجاني ساسي بالحصول على مليوني و600 ألف يورو صافية من الضرائب، لتوقيع العقود، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع والانتقال لأي نادي آخر دون موافقة الزمالك، واللاعب يرغب في تجديد عقده مع الزمالك بعد حل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.





في الوقت الذي عرض فيه الأبيض مبلغ مليون و500 ألف يورو في الموسم، خاصة أن هذه هي إمكانيات النادي الأبيض في الوقت الحالي، وفي حالة رفضه سيتم توجيه الشكر له.



