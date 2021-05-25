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اعرف تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 25-5-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة صباحا على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر قد تكون ممطرة.

كما توقع المركز أن يكون الطقس حارا نهارا، ورطبا ليلا ونهارا على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار وجنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

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