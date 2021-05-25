تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال

يواجه فريق مانشستر سيتي، منافسه تشيلسي، يوم السبت 29 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الدراجاو في البرتغال، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا.









وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الاطاحة بفريق باريس سان جيرمان بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.









بينما صعد تشبلسي على حساب ريال مدريد بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.









واستقر توماس توخيل مدرب تشيلسي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه مانشستر سيتي، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-





حراسة المرمى: كيبا.





خط الدفاع: أزبيلكوتا - روديجير - تياجو سيلفا - جيمس - تشيلويل.





خط الوسط: كانتي - جورجينو - ماسون ماونت - كاي هافيرتز.





خط الهجوم: تيمو فيرنر.