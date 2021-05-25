الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم وشبورة بهذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 25 من مايو لعام 2021، ودرجات الحرارة المتوقعة، وإليكم التفاصيل:





- ارتفاعا طفيف في درجات الحرارة.





- يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.





- يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.





- يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد .





- وليلا، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





- تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.





- يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء.





درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.