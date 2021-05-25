وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل ضمن جولة إقليمية تركز على تثبيت وقف إطلاق النار، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، إن أنتوني بلينكن سيزور القدس ورام الله والقاهرة وعمان في الفترة من 24 إلى 27 مايو.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيلتقي بنتنياهو وعباس والسيسي والملك عبد الله وزعماء آخرين في المنطقة.

وفي الساعات الأخيرة، نجحت المساعي المصرية في وقف إطلاق النار في فلسطين بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، رسميًا على مبادرة مصر لـ"وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط" فوق قطاع غزة، فيما أكدت مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN الموافقة على الاتفاق.

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.