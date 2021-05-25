طرق التعامل مع الزوج المصاب بالاكتئاب

هناك مجموعة من النصائح التي يجب أن تتبعها الزوجة عند التعامل مع الزوج المصاب بالاكتئاب، منعا لتفاقم المشاكل واخلق جو أسري هادي، ومنها ما يلي:





- اذهبي معه للطبيب للتخلص من المعاناة السابقة لبدء حياة جديدة ناجحة ومستقرة وخالية من المشاكل.

- عليك أن تظهري له أنك تحبين زوجك وتقبلينه بعيوبه، يحتاج أن يعرف أنه لا بأس من أن يكون لديه نقاط ضعف وأنك ستدعمينه وتدعمين خياراته في أي موقف.

- اسأليه عن ما الذي يضايقه وسبب تغير سلوكه، أخبريه بما تشعرين به تجاه هذا التغيير، وأنك على أتم استعداد لسماع أي شيء منه.