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طرق التعامل مع الزوج المصاب بالاكتئاب

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 08:42 ص
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من النصائح التي يجب أن تتبعها الزوجة عند التعامل مع الزوج المصاب بالاكتئاب، منعا لتفاقم المشاكل واخلق جو أسري هادي، ومنها ما يلي:

- اذهبي معه للطبيب للتخلص من المعاناة السابقة لبدء حياة جديدة ناجحة ومستقرة وخالية من المشاكل.
- عليك أن تظهري له أنك تحبين زوجك وتقبلينه بعيوبه، يحتاج أن يعرف أنه لا بأس من أن يكون لديه نقاط ضعف وأنك ستدعمينه وتدعمين خياراته في أي موقف.
- اسأليه عن ما الذي يضايقه وسبب تغير سلوكه، أخبريه بما تشعرين به تجاه هذا التغيير، وأنك على أتم استعداد لسماع أي شيء منه.
- لا تحاولي إصلاحه فإذا كنت لا تحبين شيئاً فيه، اسألي نفسك عن سبب ذلك، حاولي معرفة ما إذا كان يمكنك تجاهله أو التعود عليه.

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