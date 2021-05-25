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اعتني بشعرك وجربي هذا الماسك.. نتائجه مذهلة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 08:50 ص
بوابة الفجر
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نقدم إليك عزيزتي الفتاة، أفضل ماسك ليلي للعناية بالشعر، بمكونات طبيعية ذات خصائص فعّالة يحمي فروة الرأس ويحمي شعرك من التساقط ويجعله أكثر نعومه ولمعانا.
 
ماسك إكليل الجبل
المكونات:
ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل.
معلقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:
تُخلط المكوّنات جيداً مع بعضها للحصول على الخليط. يُوضع الخليط على فروة الرأس والشعر. يُترك على الشعر لليلة كاملة. يُغسل الشعر بالماء. تُكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.

نصائح مهمة يجب اتباعها عند تحضير الماسك الليلي:
- قبل تحضير ماسك الشعر، تأكدي من أن المكونات مناسبة تماما لشعرك.
- اغسلي شعرك بالطريقة المعتادة. استخدمي المنشفة لعصر الرطوبة قبل وضع الماسك.
- لتسهيل التحكم في شعرك، يمكنك تقسيمه إلى أقسام باستخدام مشابك شعر كبيرة.
- ضعي الماسك على فروة الرأس والشعر ودلكيه.
- تأكّدي من تغطية شعرك من الجذور إلى الأطراف قدر الإمكان.
- مرّري مشطاً واسع الأسنان على شعرك للتأكد من توزيع الماسك بالتساوي على شعرك.
- إذا كان شعرك طويلاً، لفيه برفق حول رأسك وثبتيه ببضعة دبابيس.
- غطّي شعرك باستخدام قبعة استحمام.
- ضعي منشفة على وسادتك لمزيد من الحماية.
- اشطفي شعرك بالماء البارد أو الفاتر في صباح اليوم التالي.

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