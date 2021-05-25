للحصول على بشرة نضرة قبل الزفاف.. تناولي هذه الأطعمة

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في نقاء البشرة، والحصول عليها نضرة وخالية من المشاكل، وعلى العروس تناولها للحصول على نتائج مذهلة قبل حفل الزفاف.





وإليكم أهم الأطعمة المفيدة للبشرة التي يمكن تناولها قبل حفل الزفاف، وهي:





- المكسرات:

تحتوي على مجموعة من الفيتامينات ( BوE)، التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الإجهاد والتجاعيد، بالإضافة إلى أنَّها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنيَّة، التي تساعد على تقوية غشاء البشرة، والحفاظ عليها رطبة.





- الجزر:

غنى بفيتامين «أ» والبيوتين، المهم لتطوير خلايا الجلد الجديدة، ومزود بالمواد المضادة للأكسدة التي تدعم صحة الكولاجين ومكافحة الالتهابات.





- السبانخ:

مليئة بالمواد المضادة للأكسدة ومكافحة الشيخوخة، والمعادن مثل فيتامين (A، C، وK)، كما أنَّها تساعد البشرة في الحفاظ على رطوبتها.





- اللفت: