Advertisements

للحصول على بشرة نضرة قبل الزفاف.. تناولي هذه الأطعمة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 08:55 ص
بوابة الفجر
Advertisements
هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في نقاء البشرة، والحصول عليها نضرة وخالية من المشاكل، وعلى العروس تناولها للحصول على نتائج مذهلة قبل حفل الزفاف.

وإليكم أهم الأطعمة المفيدة للبشرة التي يمكن تناولها قبل حفل الزفاف، وهي:

- المكسرات: 
تحتوي على مجموعة من الفيتامينات ( BوE)، التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الإجهاد والتجاعيد، بالإضافة إلى أنَّها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنيَّة، التي تساعد على تقوية غشاء البشرة، والحفاظ عليها رطبة.

- الجزر: 
غنى بفيتامين «أ» والبيوتين، المهم لتطوير خلايا الجلد الجديدة، ومزود بالمواد المضادة للأكسدة التي تدعم صحة الكولاجين ومكافحة الالتهابات.

- السبانخ: 
مليئة بالمواد المضادة للأكسدة ومكافحة الشيخوخة، والمعادن مثل فيتامين (A، C، وK)، كما أنَّها تساعد البشرة في الحفاظ على رطوبتها.

- اللفت: 
يحتوي على الكاروتينات، وهي غنيَّة بالمواد المضادة للأكسدة، ويساعد على مكافحة الالتهاب ويزيل سموم الكبد، التي تنعكس على البشرة.

أخبار تهمك

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الفطر الأسود.. طبيب بالهند يصدم العالم بمرض "الزومبي" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد نجم الفريق

منذ ساعة

تعليق مثير من مدرب المصري على هزيمة الفريق أمام الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. بتر قدم شريف دسوقي بعد خضوعه لعملية جراحية

منذ حوالي 8 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يوم

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 9 ساعات

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل والانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب الوداد يستفز الأهلي بتصريح ناري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

06:15 م

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

12:31 ص

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

11:01 م

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

11:43 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»