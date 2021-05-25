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رئيس البرلمان الكويتي يرفع الجلسة بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 08:57 ص
البرلمان الكويتي
البرلمان الكويتي
وكالات
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رفع رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، الجلسة بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء واعتذار الحكومة عن الحضور، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن مرزوق الغانم، كان رئيسًا لمجلس الأمة منذ عام 2013 وأعيد انتخابه رئيسًا للمجلس في دورته الجديدة عام 2016 حتى 11 ديسمبر 2020، وتم انتخابه رئيسًا لمجلس الأمة مُنذ 15 ديسمبر 2020 وحتى الآن.

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مجلس الأمة رفع الجلسة البرلمان الكويتي

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