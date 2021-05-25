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تعرفي على أفضل وضعية للنوم خلال شهور الحمل

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 08:58 ص
بوابة الفجر
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تبحث الحامل عن أفضل وضعية للنوم خلال شهور الحمل، لكي تحافظ على صحتها وصحة جنينها، حيث أن هناك مجموعة من الطرق خاطئة لا يجب اتباعها خلل فترة الحمل، ومنها ما يلي:

عدم النوم على الظهر
امتنعي عن النوم على الظهر، نظرا لأن العلماء يؤكدون أن النوم المستمر على الظهر يؤثر على إمدادات الدم إلى الجنين، في حين أن النوم على الجانب لا يهدد عملياً صحة المولود في المستقبل.

وأوضح الباحثون أن خطر موت الجنين يتضاعف مرتين بالنسبة للأمهات اللواتي ينمن على ظهورهن، كما أن هذا الخطر يزداد في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل.

كما ان النوم على الظهر يسبب ضيقًا في التنفس وانخفاضاً في ضغط الدم والضغط الشديد على الجهاز الهضمي، خاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل.

لا تنامي مرفوعة القدمين، نامي على جانبك
يفضل عدم نوم الحامل  مع رفع القدمين، رغم أن الكثير من السيدات الحوامل يفضلن هذه الوضعية ويجدن فيها الراحة، إلا أن دراسات حديثة أثبتت أن رفع القدمين أثناء الحمل تزيد من فرص الإصابة بسكري الحمل، كما يؤدي لولادة جنين بوزن أقل من المعتاد، وبفضل أن تنامي على جانبك، وفقا لدراسة كندية أكدت ذلك، ولكي تستمري في النوم على جانبك يمكنك أن تضعي وسائد خلف ظهرك لكي تشعري بالراحة.

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