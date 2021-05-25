للتخسيس.. حضري الشوربة بهذه الطريقة

تريدين الحصول على وزن مثالي وجسم رشيق وقوام ممشوق في وقت قصير وبسرعة، يمكنك تجربة هذه الشوربة وتحضيرها وتناولها، وإليكم التفاصيل:





المقادير

- الملفوف : رأس

- البصل : 1 حبة

- فلفل أسود : رشّة

- فلفل ابيض : رشّة

- ملح : حسب الرغبة

- عصير طماطم : كوب

- الماء : كوب





طريقة التحضير

قطعي الملفوف والبصل إلى مكعبات صغيرة الحجم ثم وزعي المكونات في قدر متوسط الحجم.

أضيفي الماء ثم اتركي المكونات على النار لتغلي لحوالي 10 دقائق.

اسكبي عصير الطماطم ثم نكهي بالفلفل الأسود، الفلفل الأبيض والملح.

غطي القدر ثم اخفضي حرارة النار واتركي المكونات على النار لحوالي 20 دقيقة حتى ينضج الحساء.