Advertisements

للتخسيس.. حضري الشوربة بهذه الطريقة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:07 ص
بوابة الفجر
Advertisements
تريدين الحصول على وزن مثالي وجسم رشيق وقوام ممشوق في وقت قصير وبسرعة، يمكنك تجربة هذه الشوربة وتحضيرها وتناولها، وإليكم التفاصيل:

المقادير
- الملفوف : رأس
- البصل : 1 حبة
- فلفل أسود : رشّة
- فلفل ابيض : رشّة
- ملح : حسب الرغبة
- عصير طماطم : كوب
- الماء : كوب

طريقة التحضير
قطعي الملفوف والبصل إلى مكعبات صغيرة الحجم ثم وزعي المكونات في قدر متوسط الحجم.
أضيفي الماء ثم اتركي المكونات على النار لتغلي لحوالي 10 دقائق.
اسكبي عصير الطماطم ثم نكهي بالفلفل الأسود، الفلفل الأبيض والملح.
غطي القدر ثم اخفضي حرارة النار واتركي المكونات على النار لحوالي 20 دقيقة حتى ينضج الحساء.
وزعي الشوربة في أطباق ثم قدميها ساخنة.

أخبار تهمك

عاجل.. بتر قدم شريف دسوقي بعد خضوعه لعملية جراحية

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب الوداد يستفز الأهلي بتصريح ناري

منذ حوالي 9 ساعات

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل والانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 19 ساعة

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يوم

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق مثير من مدرب المصري على هزيمة الفريق أمام الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد الفطر الأسود.. طبيب بالهند يصدم العالم بمرض "الزومبي" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد نجم الفريق

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

06:15 م

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

12:31 ص

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

11:01 م

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

11:43 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»