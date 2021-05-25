حضري تورتة الشوكولاتة بهذه الطريقة

المقادير

- دقيق : كوب ونصف

- الكاكاو : ربع كوب

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- سكر : كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الماء : كوب

- الزيت النباتي : ثلث كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة





طريقة التحضير

- في وعاء، ضعي الدقيق، الكاكاو، البايكنغ صودا، السكر والملح وقلبي حتى تتداخل المكونات، ويمكنكِ أيضاً استخدام بديل البايكنغ باودر.

- أضيفي الماء والزيت، الفانيليا والخلّ الأبيض، وحرّكي الخليط جيداً حتى يتجانس.

- اسكبي خليط التورتة في قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالقليل من الدقيق.

- أدخلي قالب الكيك إلى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج.