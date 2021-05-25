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حضري تورتة الشوكولاتة بهذه الطريقة
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:11 ص
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المقادير
- دقيق : كوب ونصف
- الكاكاو : ربع كوب
- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة
- سكر : كوب
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- الماء : كوب
- الزيت النباتي : ثلث كوب
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
- في وعاء، ضعي الدقيق، الكاكاو، البايكنغ صودا، السكر والملح وقلبي حتى تتداخل المكونات، ويمكنكِ أيضاً استخدام بديل البايكنغ باودر.
- أضيفي الماء والزيت، الفانيليا والخلّ الأبيض، وحرّكي الخليط جيداً حتى يتجانس.
- اسكبي خليط التورتة في قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالقليل من الدقيق.
- أدخلي قالب الكيك إلى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج.
- أخرجي الكيك من الفرن، واتركيه يبرد بدرجة حرارة الغرفة ثمّ زيني الوجه بالشوكولاتة المذوبة وقدميه.
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