Advertisements

أيمن عبد العزيز: الزمالك بطل الدوري لكن ينقصه شئ فقط

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

أكد أيمن عبد العزيز، لاعب فريق الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض دفاعه سيء جدا في الفترة الأخيرة.

وقال عبد العزيز خلال حواره ببرنامج الماتش: "الزمالك دفاعه جدا وإذا أراد الفوز ببطولة عليه أن يدافع جيدا، الفريق يحتاج لإعادة التنظيم".

وأكمل: "وفقا لما أراه من الزمالك مؤخرا أستطيع القول أن الدوري من نصيب الفارس الأبيض".

وأتم: "بن شرقي يعاني من حالة كسل ولا ينهي الهجمات بشكل جيد، كما أن ساسي بعيد عن مستواه المعهود".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري الممتاز

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد نجم الفريق

منذ ساعة

مدرب الوداد يستفز الأهلي بتصريح ناري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بتر قدم شريف دسوقي بعد خضوعه لعملية جراحية

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق مثير من مدرب المصري على هزيمة الفريق أمام الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يوم

بعد الفطر الأسود.. طبيب بالهند يصدم العالم بمرض "الزومبي" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل والانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 9 ساعات

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد جلال منتقدا مدرب الزمالك: "مينفعش ألزم أيمن حفني بالواجبات الدفاعية"

تامر عبد الحميد : الزمالك في قمة مستواه.. وعاشور "كان الحل الأنسب" للأهلي

بشير التابعي ينصح محمود علاء

إبراهيم سعيد: غياب ساسي عامل "بلبلة" في الزمالك

نجم الزمالك السابق لـ"زيزو": لا تحاول تقليد فرجاني ساسي

"عبد العزيز": كلفنا زيزو بأدوار هجومية ولا يتقمص شخصية ساسي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

06:15 م

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

12:31 ص

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

11:01 م

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

11:43 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»