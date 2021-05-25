Advertisements
أيمن عبد العزيز: الزمالك بطل الدوري لكن ينقصه شئ فقط
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:00 ص
حسام مجدي
Advertisements
أكد أيمن عبد العزيز، لاعب فريق الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض دفاعه سيء جدا في الفترة الأخيرة.
وقال عبد العزيز خلال حواره ببرنامج الماتش: "الزمالك دفاعه جدا وإذا أراد الفوز ببطولة عليه أن يدافع جيدا، الفريق يحتاج لإعادة التنظيم".
وأكمل: "وفقا لما أراه من الزمالك مؤخرا أستطيع القول أن الدوري من نصيب الفارس الأبيض".
وأتم: "بن شرقي يعاني من حالة كسل ولا ينهي الهجمات بشكل جيد، كما أن ساسي بعيد عن مستواه المعهود".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements