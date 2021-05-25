أيمن عبد العزيز: الزمالك بطل الدوري لكن ينقصه شئ فقط





أكد أيمن عبد العزيز، لاعب فريق الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض دفاعه سيء جدا في الفترة الأخيرة.





وقال عبد العزيز خلال حواره ببرنامج الماتش: "الزمالك دفاعه جدا وإذا أراد الفوز ببطولة عليه أن يدافع جيدا، الفريق يحتاج لإعادة التنظيم".





وأكمل: "وفقا لما أراه من الزمالك مؤخرا أستطيع القول أن الدوري من نصيب الفارس الأبيض".





وأتم: "بن شرقي يعاني من حالة كسل ولا ينهي الهجمات بشكل جيد، كما أن ساسي بعيد عن مستواه المعهود".