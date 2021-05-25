Advertisements
قبل الانطلاق.. تعرف على مجموعات بطولة كأس الأمم الأوروبية
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:00 ص
علي ماهر حلمي
Advertisements
ينتظر عشاق الكرة الأوروبية والعالمية الشهر المقبل انطلاق مسابقة كأس الأمم الأوروبية " اليورو " 2021 والتي تم تأجيلها الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاءت مجموعات يورو 2021 على النحو الآتي:
المجموعة الأولى
إيطاليا – تركيا – ويلز – سويسرا
المجموعة الثانية
بلجيكا – فنلندا – روسيا – الدانمارك
المجموعة الثالثة
أوكرانيا – هولندا – النمسا – مقدونيا الشمالية
المجموعة الرابعة
إنجلترا – كرواتيا – التشيك – اسكتلندا
المجموعة الخامسة
إسبانيا – السويد – بولندا – سلوفاكيا
المجموعة السادسة
ألمانيا – فرنسا – البرتغال – المجر
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements