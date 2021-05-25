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قبل الانطلاق.. تعرف على مجموعات بطولة كأس الأمم الأوروبية

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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ينتظر عشاق الكرة الأوروبية والعالمية الشهر المقبل انطلاق مسابقة كأس الأمم الأوروبية " اليورو " 2021 والتي تم تأجيلها الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


وجاءت مجموعات يورو 2021 على النحو الآتي:

المجموعة الأولى

إيطاليا – تركيا – ويلز – سويسرا

المجموعة الثانية

بلجيكا – فنلندا – روسيا – الدانمارك

المجموعة الثالثة

أوكرانيا – هولندا – النمسا – مقدونيا الشمالية

المجموعة الرابعة

إنجلترا – كرواتيا – التشيك – اسكتلندا

المجموعة الخامسة

إسبانيا – السويد – بولندا – سلوفاكيا

المجموعة السادسة

ألمانيا – فرنسا – البرتغال – المجر

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