محافظة القاهرة تناقش خطة تطوير المناطق التاريخية (صور)

عقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية اجتماعًا، لمتابعة الاجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.







وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية، إلى أن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هدف دخول الدولة للمنطقة هو تطويرها وإعادتها لسياقها التاريخي، خاصة وأن منطقة القاهرة التاريخية تمثل جزء هام من تاريخ مصر الممتد منذ الفراعنة مرورًا بكافة العصور، ولكونها محط أنظار العالم كانت تعليمات القيادة السياسية بسرعة إنقاذ هذه المنطقة وإعادة إحياء آثارها وتخليصها من العشوائية، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على سرعة تنفيذ هذا المشروع وبدء الخطوات والإجراءات التنفيذية على أرض الواقع.



وناقش الإجتماع الخطط التنفيذية والبرنامج الزمنى لمشروع التطوير، وعملية التنسيق بين الجهات المعنية والخطوات اللازمة لتذليل أى عقبات.



وأكد محافظ القاهرة، أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.



