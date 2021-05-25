تعرف على فوائد بذور البطيخ الأحمر

تحتوي بذور البطيخ على الفيتامينات والبروتينات، حيث تضم البذور الصغيرة العديد من العناصر المغذية مثل أحماض أوميغا 6 وأوميغا 3 الدهنية والزنك والمغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم، ومن أبرز فوائد بذور البطيخ الأحمر ما يلي:





تحسين صحة القلب:

تعد بذور البطيخ مصدراً جيداً للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، تساعد هذه الدهون في الحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية من خلال العمل كعامل مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة.





تقوية العظام:

تساعد بذور البطيخ على تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة والضعف والتكسر، عند تناولها بانتظام.





الحفاظ على رطوبة البشرة

يساعد تناول بذور البطيخ على الحفاظ على رطوبة البشرة ومنع تصبغاتها، كما يخفف من التجاعيد الظاهرة وبقع الشيخوخة، ويكافح حب الشباب ويمنع ظهوره.





تنظيم سكر الدم: