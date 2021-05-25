الهند تسجل نحو 196 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، نحو 196 ألف إصابة بفيروس كورونا في أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 14 أبريل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وتجاوزت الدولة الواقعة في جنوب آسيا المرحلة القاتمة المتمثلة في 300 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد - 19، وهو ثالث أعلى رقم تم الإبلاغ عنه في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

ويعتقد الخبراء أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات أكبر بكثير.

وبينما شهدت المدن الكبرى علامات تحسن في الأيام الأخيرة، لم ينته الفيروس من الهند بأي حال من الأحوال.

ويبدو أنه قد تسبب بالفعل في خسائر مروعة في المناطق الريفية الشاسعة بالبلاد، حيث تعيش غالبية السكان وحيث تكون الرعاية الصحية محدودة.