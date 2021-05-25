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20 قناة مفتوحة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم السبت القادم مواجهة مانشستر سيتي ضد تشيلسي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الدراجاو في العاصمة البرتغالية لحساب لقاءات نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي تنطلق فيه المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها المعلق الكبير التونسي روؤف خليف.

كما تُنقل المواجهة أيضاً عبر القنوات التالية :-

Sky Sport Uno Italia
CT 2
TF1 HD Suisse
Tring Sport 1 HD
TVi portugal
V 4 Norge HD
beIN Sports HD 1 English
beIN Sports HD 1 French
TF1 HD France
TVP 1 HD
RTS Deux HD
SRF zwei HD
RSI LA 2 HD
Sky Sport 1 HD Germany
BT Sport 1 HD
Club RTL
M4 Sport HD Hungary
beIN Sports HD 1 TR
Movistar Liga de Campeones HD
TV 2 HD Norge

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وري أبطال أوروبا لكرة القدم نهائي الابطال مانشستر سيتي تشيلسي

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