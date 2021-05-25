20 قناة مفتوحة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي





تقام يوم السبت القادم مواجهة مانشستر سيتي ضد تشيلسي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الدراجاو في العاصمة البرتغالية لحساب لقاءات نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تنطلق فيه المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها المعلق الكبير التونسي روؤف خليف.





كما تُنقل المواجهة أيضاً عبر القنوات التالية :-





Sky Sport Uno Italia

CT 2

TF1 HD Suisse

Tring Sport 1 HD

TVi portugal

V 4 Norge HD

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports HD 1 French

TF1 HD France

TVP 1 HD

RTS Deux HD

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

Sky Sport 1 HD Germany

BT Sport 1 HD

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

beIN Sports HD 1 TR

Movistar Liga de Campeones HD

TV 2 HD Norge